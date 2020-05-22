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بعد حلقة "الاختيار".. برلماني يقدم 10 منح تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

12:56 م الجمعة 22 مايو 2020
بعد حلقة "الاختيار".. برلماني يقدم 10 منح تعليمية لأبناء شهداء الجيش والشرطة

الدكتور أيمن أبو العلا

كتب- مصراوي:

قال النائب أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب، إن أقل شئ يمكن أن نقدمه لشهدائنا من أبطال القوات المسلحة لهؤلاء الذين قدموا أرواحهم فداءً لنا وللوطن هو تقديم كل سبل الرعاية لأسرهم الكريمة.

وأعلن أبوالعلا، عبر صفحته على فيسبوك، تقديمه منحة تعليمية مجانية free scholarship مدى الحياة سواء في قسم اللغات national أو international لـ10 من أبناء الأبطال شهداء الجيش والشرطة في العمليات الإرهابية وتحديدًا في مدارس Brilliance .

وتابع: ما أتشرف بتقديمه وهو شئ قليل جدا، لكنه من فضل آبائهم علينا وأدعو جميع ملاك المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية أن يقدموا مثل هذه المنح لأبناء الشهداء الذين قدموا التضحيات العظيمة وقدموا الروح والنفس فداء للوطن.

وأكد: هي من طبائع الرجال العظام الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. واليوم شاهدنا جانب بسيط من بطولات هؤلاء الرجال في حلقة مسلسل الاختيار وما لم نعلمه أو نشاهده أعظم وأروع".

أيمن ابو العلا مجلس النواب منح تعليمية أبناء الشهداء

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