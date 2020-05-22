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الحكومة ترد على أنباء بيع شركات القطاع العام بسبب الخسائر

10:48 ص الجمعة 22 مايو 2020
الحكومة ترد على أنباء بيع شركات القطاع العام بسبب الخسائر

مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن بيع شركات القطاع العام بسبب تكبدها خسائر كبيرة، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة، أن الدولة حريصة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته ورفع كفاءة العاملين بها دون المساس بحقوقهم، باعتباره واحدا من القطاعات الاقتصادية التي لا يمكن التخلي عنها.

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شركات القطاع العام خسائر الشركات الشائعات مجلس الوزراء

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