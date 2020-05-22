الصحة تنفي الترخيص ببيع كواشف كورونا في الصيدليات وعبر مواقع التواصل الاجتماعي

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الترخيص ببيع كواشف فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة الصحة والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة، أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط.

وأكد الوزارة، أن ما يتم الترويج له عبارة عن كواشف مجهولة المصدر.

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