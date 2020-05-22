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الصحة ترد على أنباء تقديم خدمة تحليل فيروس كورونا في المنازل

10:25 ص الجمعة 22 مايو 2020
الصحة ترد على أنباء تقديم خدمة تحليل فيروس كورونا في المنازل

تحليل فيروس كورونا يتم في المعامل المركزية بمستشفي

كتب- محمد غايات:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تقديم وزارة الصحة خدمة تحليل فيروس كورونا بالمنازل، أمر غير صحيح.

وأضاف المركز، في تقريره الأسبوعي لرصد الشائعات والرد عليها، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلًا.

وأوضحت الوزارة، أن تحليل الـ "pcr" للكشف عن فيروس كورونا يتم في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط.

وشددت الصحة، على تزويد تلك المعامل بكافة المواسح الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس لضمان دقة النتائج.

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