رئيس هيئة الكتاب يعلق على اختراق قناة اليوتيوب وإلغاء بث مناظرة فرج فودة

أكد الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس هيئة الكتاب، أن جهات غير معلومة يتوقع أن يقف وراءها بعض المتشددين، قاموا باختراق قناة هيئة الكتاب، لعدم بث مناظرة الدكتور فرج فودة في معرض الكتاب عام ١٩٩٢.

وقال الحاج علي، لمصراوي: "سنقوم ببث المناظرة كاملة مساء غد، على قناة وزارة الثقافة وقناة هيئة الكتاب، بعد اتخاذ كافة الإجراءات لعدم تكرار ما حدث".

وأصدرت الهيئة العامة للكتاب، بيانًا، اعتذرت خلاله عن بث مناظرة الدكتور فرج فودة، عام ١٩٩٢، والتي أقيمت في معرض الكتاب، والتي كان مقررًا إذاعتها في الـ11 مساء الخميس.

وأكدت الهيئة أن عدم بث المناظرة يعود إلى اختراق قناة هيئة الكتاب من قبل بعض القراصنة على شبكة الإنترنت.

يشار إلى أن هذه المناظرة التاريخية لفرج فودة أقيمت في معرض الكتاب عام ١٩٩٢، وكان يفترض أن تذاع لأول مرة حصريا على القناة الرسمية لهيئة الكتاب علي تطبيق YouTube، اليوم.

وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت الثقافة بين ايديك".

فرج فودة كاتب ومفكر مصري، ولد في 20 أغسطس 1945 ببلدة الزرقا بمحافظة دمياط في مصر، وهو حاصل على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، ولديه ولدان وابنتان، تم اغتياله على يد الجماعة الإسلامية في 8 يونيو 1992 في القاهرة.