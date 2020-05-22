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اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من الامارات

05:15 ص الجمعة 22 مايو 2020
اليوم.. 3 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من الامارات

رحلات استثنائية لإعادة العالقين

كتب - محمد عبيد:
تسير وزارة الطيران المدني غدا الجمعة 3 رحلات جوية استثنائية إلى الإمارات لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير 3 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي تعود الي مطار القاهرة ، يتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 7 أيام للتأكد من خلوهم من عدوى الاصابة بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.​

رحلات استثنائية الإمارات وزارة الطيران المدني فيروس كورونا

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