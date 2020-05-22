بعد إصابة أحد العاملين.. عزل منزلي لأعضاء مكتب نائب محافظ الجيزة 14 يومًا
كتب - محمود مصطفى:
أعلنت محافظة الجيزة أنه تم منح أحد العاملين بمكتب هند عبدالحليم نائب المحافظ، إجازة من العمل، بعد أن ظهرت عليه أعراض الإصابة بكورونا، وأثبتت التحاليل إيجابية الإصابة بالفيروس.
وأوضحت المحافظة، في بيان، أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أصدر تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء مكتب نائب المحافظ المخالطين للمصاب، لمدة 14 يومًا بناء على التعليمات الوقائية من مديرية الصحة بالجيزة لحين التأكد من سلامتهم من أي إصابات بالفيروس.
وأكدت محافظة الجيزة علي سلامه نائب المحافظ هند عبد الحليم من أي اصابات مع التزام الجميع بالعزل المنزلي كإجراء وقائي حفاظًا على سلامتهم.
وشنت محافظة الجيزة حملات تطهير وتعقيم للمكاتب والأدوار المختلفة بديوان عام المحافظة، وذلك من خلال فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة حفاظًا على سلامة المواطنين.
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