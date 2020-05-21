الأعلى للإعلام يمنع بث برنامج بالمحور ويحجب الموقع الإلكتروني لجريدة النبأ
كتب - مصراوي:
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، منع بث برنامج نبض الحياة المعروض على قناة المحور الفضائية، في أي وسيلة إعلامية أو إلكترونية أو رقمية، بصفة دائمة، مع إلزام القناة بسداد مبلغ مائة ألف جنيه مصري.
وأوضح المجلس، في بيان له، الخميس، أن برنامج "نبض الحياة"، ارتكب مخالفات بتقديمه شخصيات غير مؤهلة، واستخدم عبارات تثير الرأي العام، وتهول من المشاكل ببعض القرى، وتثير الذعر وتكدر السلم العام، وهو ليس من إنتاج القناة، وتم بثه دون الحصول على تصريح من المجلس طبقا للقانون.
وقرر المجلس حجب الموقع الإلكتروني لجريدة النبأ، وإلزام الجريدة الورقية بسداد مبلغ 50 ألف جنيه، لبثه أخبارا غير صحيحة على نحو مخالف لميثاق الشرف المهني والمعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) التي أقرها المجلس.
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