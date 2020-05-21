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انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

11:39 م الخميس 21 مايو 2020
انخفاض 7 درجات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

الارصاد

كتب يوسف عفيفي:

كشف محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحا أن البلاد تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة بقيمة 7 درجات.

وقال شاهين لمصراوي، من المتوقع أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأشار إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة، موضحا أنها تؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وتوقع مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تتعرض القاهرة الكبرى، لانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتابع: ويتراوح متوسط درجات الحرارة على القاهرة بين 29 - 36 درجة، والوجه البحري بين 29 - 35 والسواحل الشمالية بين 24 - 28 وجنوب سيناء بين 34 - 37، وشمال الصعيد بين 30- 37 وجنوب الصعيد بين 41 - 35.

الأرصاد درجات الحرارة الطقس

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