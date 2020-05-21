هيئة الكتاب تعتذر عن بث مناظرة فرج فودة: قناتنا تعرضت للاختراق

كتب - مصراوي:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن عدم عرض مناظرة الكاتب فرج فودة في معرض الكتاب 1992، والتي كان مقررا لها، الـ11 مساء الليلة، على يوتيوب، بعد تعرض القناة للاختراق.

وأكدت الهيئة في بيان لها قبل قليل، أنه سيتم عرض المناظرة غدا في تمام الـ11 مساء، على قناتي وزارة الثقافة والهيئة المصرية للكتاب.

ودعت الهيئة، أن يحفظ الله مصر وجيشها وشعبها.

ودارت المناظرة التاريخية بين شهيد الكلمة المفكر الكبير فرج فودة من جانب، والدكتور محمد عمارة والشيخ محمد الغزالى من جانب آخر، في معرض الكتاب عام ١٩٩٢.

ويأتي بث المناظرة - التي تسببت في اغتيال شهيد الكلمة- كاملة للمرة الأولى، ضمن مبادرة "خليك في البيت الثقافة بين إيديك".

وفرج فوده كاتب ومفكر مصري، ولد في 20 أغسطس 1945 ببلدة الزرقا بمحافظة دمياط في مصر، وحصل على ماجستير العلوم الزراعية ودكتوراه الفلسفة في الاقتصاد الزراعي من جامعة عين شمس، ولديه ولدان وابنتان، تم اغتياله على يد الجماعة الإسلامية في 8 يونيو 1992 في القاهرة.