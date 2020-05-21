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أولى وثانية ثانوي.. وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الاختبارات الإلكترونية

11:16 م الخميس 21 مايو 2020
أولى وثانية ثانوي.. وزير التعليم يكشف موعد إعلان نتيجة الاختبارات الإلكترونية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن منظومة الامتحانات الإلكتروني للصفين الأول والثاني الثانوي اكتملت، والتي بدأت في الـ29 من أبريل الماضي.

وأضاف شوقي في منشور له، على صفحته الشخصية بـ"فيسبوك"، الخميس، أن وزارة التربية والتعليم نجحت في إتمام 10 مليون و420 ألف امتحان إليكتروني، خلال هذه الفترة، لمجمع مليون و155 ألف من الطلاب في منازلهم.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج بعد أجازة عيد الفطر المبارك.

طارق شوقي نتيجة الاختبارات الإلكترونية وزارة التربية والتعليم نتيجة أولى ثانوي

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