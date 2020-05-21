3 رحلات استثنائية لـ461 عالقا بالإمارات تصل مطار أسيوط

كتب - محمد عبيد:

استقبل مطار أسيوط الدولي اليوم الخميس، 3 رحلات استثنائية سيرتهم مصر للطيران لعودة المصريين العالقين بالإمارات، وعليهم 461 من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بالطيران المدني، وصلت رحلات مصر للطيران الثلاث المطار قادمة من دبي وعلى متنهم 461 مصريا كانوا عالقين هناك، وتم إنهاء إجراءات وصولهم، وقام أطباء الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل لمدة 7 ايام ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .