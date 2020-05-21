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زير مملوكي.. جولة أثرية جديدة بمتحف الفن الإسلامي

08:14 م الخميس 21 مايو 2020
زير مملوكي.. جولة أثرية جديدة بمتحف الفن الإسلامي

متحف الفن الإسلامي

كتب - مصراوي:

عرضت وزارة السياحة والآثار، جولة أثرية جديدة داخل متحف الفن الإسلامي لعرض وشرح قطعة جديدة، تتمثل في زير رخامي يرجع إلى العصر المملوكي، وحامل (كلجة) مصنوع من الرخام المصري يرجع إلى العصر الفاطمي أو الأيوبي. تم نقلهما إلى المتحف من مسجد ومدرسة تتر الحجازية التي شُيدت سنة761 هـ/ 1359 م.

وصنع الزير من الرخام الأبيض، ويُزين رقبته كتابات كوفية بارزة، ومن أسفله أربع سمكات، أما البدن فيزينه فروع وأوراق نباتيه.

والكلجة "حامل زير" فهى مصنوعة من الرخام ولها أربعة أرجل، عليها كتابة كوفية، ويزين جوانبها أشكال حيوانية.

متحف الفن الإسلامي وزارة السياحة والآثار العصر المملوكي

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