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وصول 295 من العالقين بالسعودية لمطار القاهرة

07:49 م الخميس 21 مايو 2020
وصول 295 من العالقين بالسعودية لمطار القاهرة

مطار القاهرة الدولي

كتب - محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، رحلتين استثنائيتين قادمتين من السعودية وعلى متنهما 295 راكبا من العالقين هناك بسبب توقف حركة الطيران، نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد .

وقالت مصادر بالمطار، وصلت الرحلة رقم NP2222 والقادمة من مدينة الرياض وعلى متنها 175 عالقا مصريا، والرحلة رقم XH3302 قادمة من الدمام وعلى متنها 120، وقامت سلطات الحجر الصحى بالمطار بفحص الركاب قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحى المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 7 أيام بالعزل تنفيذا لقرار وزارة الصحة للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .

كانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .

مطار القاهرة الدولى السعودية فيروس كورونا كوفيد 19

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