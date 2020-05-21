طاقة النواب: العمل والإنتاج داخل قطاع البترول لم يتأثر بفيروس "كورونا"

كتب- مصراوي:

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن قطاع البترول بجميع شركاته وهيئاته كان على مستوى المسؤولية ولم يتأثر الإنتاج والعمل داخل القطاع بسبب التداعيات السلبية لفيروس "كورونا"، مشيدًا بالجولات المكوكية التي يقوم بها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية لمختلف مواقع العمل والإنتاج التابعة لقطاع البترول.

وأضاف السويدي، في بيان اليوم، أن زيارة وزير البترول والثروة المعدنية لمستودع شركة مصر للبترول بمدينة بدر، أكدت أهمية هذا المشروع الذي يعد واحدًا من أهم المستودعات الحديثة التي يتم تشغيلها بنظام تحكم آلي متطور يعمل على انتظام عمليات الشحن والتفريغ والإطفاء والقياس الأوتوماتيكي، خاصة أنه تم تشغيله ضمن برنامج وزارة البترول لتطوير وتحديث منظومة نقل وتخزين وتداول وتوزيع المنتجات البترولية.

وأشاد السويدي، بتأكيد وزير البترول خلال تفقده للمشروع على ضرورة التزام العاملين بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، خاصة وأن هذا المجال الحيوي يتطلب الانتقال من أماكن التوزيع الرئيسية إلى أماكن الاستهلاك المختلفة من مستودعات فرعية ومحطات التموين المنتشرة في جميع المحافظات.

وتابع: هذا المستودع يتميز بوجوده خارج الكتلة السكنية والأماكن ذات الكثافة المرورية فضلًا عن أنه مجاور لمستودع شركة "التيوب" وخطوط نقل المنتجات البترولية الرئيسية القادمة من منطقة السويس أو من منطقة مسطرد، بالإضافة إلى وقوعه عند ملتقى عدة طرق جديدة بجوار الطريق الإقليمي الدولي، ما يسهل حركة نقل المنتجات البترولية وتلبية احتياجات محافظة القاهرة والمحافظات المجاورة.