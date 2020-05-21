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برلماني: تصدينا للبناء المخالف.. ولابد من تغليظ عقوبات التعديات

03:56 م الخميس 21 مايو 2020
برلماني: تصدينا للبناء المخالف.. ولابد من تغليظ عقوبات التعديات

إزالة مخالفات البناء

كتب- مصراوي:

قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القيادة السياسية حريصة على الحفاظ على الثروة العقارية، ومنع البناء المخالف، ووقف النمو العشوائي، وهذا ما تمت ترجمته في صورة تشريعات على أرض الواقع، سواء من خلال إقرار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، أو تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 المنتظرة.

وأشار نصر الدين، في بيان، اليوم الخميس، إلى أن حديث رئيس الجمهورية عن المخالفات والتعديات خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، يؤكد حرص الرئيس واهتمامه بضرورة القضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر على البنية التحتية مما يمثل عبئًا على المواطنين في الحصول على خدمة أفضل.

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزمة التشريعات التي أقرها البرلمان تأتي للتصدي للبناء المخالف، ومنع التعديات، مشددًا على ضرورة زيادة الوعي لمنع التعدي وتغليظ عقوبات التعديات، وإلقاء مزيد من الضوء على هذه الظاهرة في كافة وسائل الإعلام تمهيدًا لمنع هذه الظاهرة.

تعديات الأراضي مخالفات البناء إسماعيل نصر الدين

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