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السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء والجيش والشرطة على الأحياء السكنية الجديدة

02:37 م الخميس 21 مايو 2020
السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء والجيش والشرطة على الأحياء السكنية الجديدة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بإطلاق أسماء الشهداء على شوارع ومناطق الأحياء السكنية الجديدة التي تقيمها الدولة.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس: الناس اللي قدمت لمصر تضحيات من الأطباء والداخلية والدفاع والقضاء نطلق اسم الشهداء على الشوارع والأحياء في المشروعات السكنية الجديدة.

السيسي شهداء الأطباء الجيش والشرطة

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السيسي يتفقد مسجد مشروع "بشاير الخير 3"

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