السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء والجيش والشرطة على الأحياء السكنية الجديدة

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بإطلاق أسماء الشهداء على شوارع ومناطق الأحياء السكنية الجديدة التي تقيمها الدولة.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس: الناس اللي قدمت لمصر تضحيات من الأطباء والداخلية والدفاع والقضاء نطلق اسم الشهداء على الشوارع والأحياء في المشروعات السكنية الجديدة.