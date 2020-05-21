السيسي يوجه بإطلاق أسماء شهداء الأطباء والجيش والشرطة على الأحياء السكنية الجديدة
كتب- محمد نصار:
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة، بإطلاق أسماء الشهداء على شوارع ومناطق الأحياء السكنية الجديدة التي تقيمها الدولة.
وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس: الناس اللي قدمت لمصر تضحيات من الأطباء والداخلية والدفاع والقضاء نطلق اسم الشهداء على الشوارع والأحياء في المشروعات السكنية الجديدة.
الخبر التالى:السيسي يتفقد مسجد مشروع "بشاير الخير 3"
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