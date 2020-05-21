السيسي يوجه الحكومة بالانتهاء من 550 فدانًا مشروعات سكنية خلال 3 سنوات

كتب- محمد نصار:

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، خلال كلمته عن مشروعات بشائر الخير، الجاري تنفيذها على مساحة 550 فدانا.

وقال السيسي: المشروع كبير، ممكن يخلص في قد إيه؟، فرد عليه العزازي: "ممكن نخلصه في سنتين يا ريس".

وتابع الرئيس: متقولش أرقام وخلاص، أنت قولت قبل كده أرقام وزنقت نفسك"، فرد قائلًا: "أقدر أخلص بشائر الخير 7 و 6" في سنتين.

ورد السيسي قائلًا: لا أنا بتكلم عن المدينة كلها بكل العرض الموجود ده، بتكلم 550 فدانا، أنا هقول سنتين قليل، إحنا هنتكلم في آلاف الوحدات السكنية، معرفش رئيس الورزاء رأيه إيه هل المبدأ نضم الشغل بنتكلم في 3 سنوات.

وقال الرئيس: إحنا مع بعض في الـ550 فدان، يا وزير الإسكان هتديله كام في المشروع ده، ويرد عاصم الجزار: حضرتك اللي بتدينا الفلوس يا فندم.