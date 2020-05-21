الهيئة الهندسية: مشروع "بشائر الخير 3" يوفر السكن لـ50 ألف مواطن
كتب- أحمد عبدالمنعم:
قال اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للمشروعات، إن مشروع بشائر الخير 3 هو استكمال لجهود الدولة في تطوير العشوائيات.
وأضاف العزازي، خلال كلمته في افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن المشروع يعد نموذجًا فريدًا للتكافل الاجتماعي والتعاون بين أجهزة الدولة ورجال الأعمال؛ لأن الهدف مصلحة الشعب المصري.
وأوضح العزازي، أن مشروع "بشاير الخير 3"، يضم 200 عمارة ويوفر السكن لـ50 ألف مواطن وهناك 4 مصاعد لكل عمارة، و250 كيانا تجاريًا، و11 قاعة ومجمع بنوك وسينمات ومطاعم و16 مولًا تجاريًا ومحطة وقود.
الخبر التالى:السيسي يتفقد مشروع "بشاير الخير 3"
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