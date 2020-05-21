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الهيئة الهندسية: نعمل على إقامة مشروع "بشاير الخير 4"

01:41 م الخميس 21 مايو 2020
الهيئة الهندسية: نعمل على إقامة مشروع "بشاير الخير 4"

اللواء أحمد العزازي

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض اللواء أحمد العزازي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، مشروع "بشائر الخير3"، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على مشروع "بشائر الخير 4" بمدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وأضاف مساعد رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة للمشروعات، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أنه تم إنجاز مشروع "بشاير الخير 3" في عامين ونصف العام.

وأشار إلى أنه تمت إقامة المشروع على بحيرة مياه صرف صحي ما تطلب استخدام أسلوب الأساسات العميقة في البناء.

كما أشار إلى أن مشروع بشائر الخير تم إنشاؤه على مساحة 105 أفدنة ويشمل 3 مساجد وكنيسة و3 مدارس للمرحلة الابتدائية.​

اللواء أحمد العزازي مشروع بشاير الخير 4 الهيئة الهندسية للمشروعات

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