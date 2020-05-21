وزير التنمية المحلية: 133 ألف مخالفة بناء منذ 2011

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إن المخالفات تزايدت بصورة كبيرة جدًا خلال الفترة من 2011 وحتى 2014.

وأضاف شعراوي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: إنه بعد 2011 دخلت أعداد متزايدة من المواطنين لارتكاب مخالفات البناء في ظل عدم وجود ردع للتعديات والمخالفات.

وتابع: فساد العاملين وعدم تطبيق الاشتراطات وانتشار ظاهرة البلطجة وتحايل المقاولين وتحرير عقود لغير الملاك الأصليين وتواطؤ مقاولي الهدم مع المخالفين وعدم دخول الشركات الكبرى في مجال الهدم كانت أسباب هذه المشكلة.

وأكد: منذ يناير 2011 حتى ديسمبر 2019 ظهر ما يقرب من 133 ألف مخالفة، بين بناء دون ترخيص أو مخالفة الترخيص أو تجاوز عدد الأدوار.