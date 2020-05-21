"السيسي" يوجه بمنع البناء في 3 محافظات بشكل كامل

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بوقف أي أعمال بناء خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة خلال الفترة المقبلة بشكل كامل، بخلاف المشروعات القومية.

وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس: إيقاف للبناء محدش يبني، أنا اديتك ترخيص بـ10 أدوار لكن الأرض متستحملش لأ لازم يتراجع خاصة في القاهرة والإسكندرية والجيزة.

وتابع: إحنا بلد في مواجهة مع مستقبلها عايزة الإخلاص والجدية واللي مش قادر يقول شكرًا أنا مش قادر، نفضل كده العمر كله لغاية ما نمشي أو نقابل ربنا.

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