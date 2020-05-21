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مصادرة المبنى دون الرجوع للقضاء.. التنمية المحلية: عقود جديدة لتراخيص البناء

01:10 م الخميس 21 مايو 2020
مصادرة المبنى دون الرجوع للقضاء.. التنمية المحلية: عقود جديدة لتراخيص البناء

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن بدء العمل على إصدار عقود جديدة لتراخيص البناء للعمل بها خلال الفترة المقبلة.

وقال شعراوي، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجري صياغة التراخيص بما يضمن حق الدولة في مصادرة المبنى حال مخالفة الاشتراطات دون اللجوء للقضاء.

وأكد أنه تم اتخاذ إجراءت إدارية منها تحسين خدمات الترخيص وميكنة عمل الخدمات الحكومية وتفعيل الدفع الإلكتروني وصدور دليل المواطن والجهة الإدارية.

كما صدر قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلاته وتكليف المحافظين بقطع المرافق على أصحاب العقارات غير الراغبين في التصالح

وزير التنمية المحلية محمود شعراوي البناء المخالف تراخيص البناء مشروع بشاير الخير الرئيس السيسي

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