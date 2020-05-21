وزير النقل: 175 مليار جنيه تكلفة تطوير شبكات الطرق في مصر

كتب- أحمد عبدالمنعم:

استعرض المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، خطط مشروعات الوزارة في الإسكندرية؛ لتسهيل التحركات وحل الاختناقات المرورية والحد من الحوادث.

وقال وزير النقل، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في إطار النهضة الشاملة التي تنفذ فى مصر بكافة المجالات وخاصة المشروعات القومية للطرق والكباري والأنفاق ومن أهمهم مشروع الطرق والكباري بتكلفة 175 مليار جنيه؛ ليصل إجمالي شبكة الطرق 30 ألف كم.

وأوضح وزير النقل، أنه تم تطوير شبكة الطرق بين المحافظات بإجمالي 10 مليارات جنيه سنويًا، إضافة لشبكة تطوير الطرق المحلية بتكلفة 3 مليارات جنيه سنويًا واعتماد خاص هذا العام بتكلفة 10 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من طريق وصلة سيدي كرير بنسبة 100%، ووصلنا إلى 65% في المحور على الجانب الغربي لترعة النوبارية.

وأشار المهندس كامل الوزير، إلى تنفيذ 600 كوبري ونفق بتكلفة 85 مليار جنيه سواء على الطرق الرئيسية ومحاور النيل، بالإضافة لمزلقانات السكة الحديد، وشبكة مترو الأنفاق.​