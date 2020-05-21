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الجزار: صرف 3 مليارات جنيه لتطوير مشروعات الإسكان البديل للعشوائيات بالإسكندرية

11:51 ص الخميس 21 مايو 2020
الجزار: صرف 3 مليارات جنيه لتطوير مشروعات الإسكان البديل للعشوائيات بالإسكندرية

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن المخطط الاسراتيجي لمحافظة الإسكندرية استغرق عامين من العمل بشكل وثيق، وانتهى بمجموعة من التوصيات جارِ طرحها وتنفيذها.

وأوضح الجزار، خلال افتتاح مشروع "بشاير الخير 3"، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن محافظة الإسكندرية تعد ثاني أكبر المشروعات الخاصة بالإسكان البديل للعشوائيات وتم صرف 3 مليارات جنيه حتى الآن، لافتًا إلى أن خطة الإنفاق التي دشنتها الدولة بهذا الشأن بتكلفة 11 مليار جنيه.

وأضاف الجزار: هناك تحديات واجهت الدولة المصرية في القطاع العمراني في فترات سابقة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية نجحت بتشييد عدد كبير من مشاريع الإسكان الاجتماعي في برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

عاصم الجزار وزارة الإسكان مشروعات الإسكان البديل للعشوائيات

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