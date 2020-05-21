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وقت التكاتف.. أول تعليق من السيسي على أزمة تكليف الأطباء

11:08 ص الخميس 21 مايو 2020
وقت التكاتف.. أول تعليق من السيسي على أزمة تكليف الأطباء

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول تعليق له على أزمة التكليف بين الأطباء ووزارة الصحة: أنا سامع فيه جدال في تكليف الأطباء من فضلكم: ده وقت يجب التكاتف فيه مع مصر لمواجهة هذا الأمر، ولكم مني كل الشكر والتقدير.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس: الأطقم الطبية هما اللي شايلين الشيلة، من فضلكم خلوا بالكم معانا لما بقول الأطقم الطبية دي ناس قاعدة ليل نهار في المواجهة وكل ما ناخد بالنا هنخفف عنهم.

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