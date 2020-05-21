وقت التكاتف.. أول تعليق من السيسي على أزمة تكليف الأطباء
كتب- محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول تعليق له على أزمة التكليف بين الأطباء ووزارة الصحة: أنا سامع فيه جدال في تكليف الأطباء من فضلكم: ده وقت يجب التكاتف فيه مع مصر لمواجهة هذا الأمر، ولكم مني كل الشكر والتقدير.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس: الأطقم الطبية هما اللي شايلين الشيلة، من فضلكم خلوا بالكم معانا لما بقول الأطقم الطبية دي ناس قاعدة ليل نهار في المواجهة وكل ما ناخد بالنا هنخفف عنهم.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
13484
عدد المصابين
-
3742
عدد المتعافين
-
659
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4947841
عدد المصابين
-
1936718
عدد المتعافين
-
322787
عدد الوفيات
إعلان