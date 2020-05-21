وقت التكاتف.. أول تعليق من السيسي على أزمة تكليف الأطباء

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول تعليق له على أزمة التكليف بين الأطباء ووزارة الصحة: أنا سامع فيه جدال في تكليف الأطباء من فضلكم: ده وقت يجب التكاتف فيه مع مصر لمواجهة هذا الأمر، ولكم مني كل الشكر والتقدير.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس: الأطقم الطبية هما اللي شايلين الشيلة، من فضلكم خلوا بالكم معانا لما بقول الأطقم الطبية دي ناس قاعدة ليل نهار في المواجهة وكل ما ناخد بالنا هنخفف عنهم.