السيسي: "الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي.. و3 نصائح لمواجهة الفيروس"
كتب - محمد نصار:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب على المصريين الاطمئنان؛ لأن الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي جدًا.
وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس: قدرات الدولة تستخدم مع الأمراض الأخرى أيضا بخلاف كورونا، إحنا بنتعامل مع كورونا وغيره.
وتابع الرئيس: بالمعدلات دي رغم تناميها ده تطور طبيعي، وممكن يبقى أقل من الطبيعي أو أكتر بنسب بسيطة ودي بيعتمد على جدار تصرفاتكم وكفاءة المصريين في البلد اللي في الريف والمدن والأسواق، لو انتبهنا ومخدناش الموضوع باطمئنان وخلينا بالنا من نفسنا.
وأضاف بقوله: "بقالنا 3 أشهر بنتكلم على إزاي نحمي نفسنا، وقتها ممكن تبقى معدلات الإصابة أقل من طرح وزير التعليم، نقطة الرياضة للإنسان مهما كان سنه يزود الرياضة والأطعمة والأدوية التي تزود المناعة، والوعي علشان نفضل ماشيين في المسار اللي إحنا بنتوقعه.
واختتم الرئيس: من فضلكم حاولنا من بداية الأزمة منخوفكوش، خلينا الموضوع في حضن وزارة الصحة والأطقم الطبية هما اللي شايلين الشيلة، من فضلكم خلوا بالكم معانا لما بقول الأطقم الطبية دي ناس قاعدة ليل نهار في المواجهة وكل ما ناخد بالنا هنخفف عنهم.
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