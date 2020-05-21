أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

السيسي: "الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي.. و3 نصائح لمواجهة الفيروس"

11:03 ص الخميس 21 مايو 2020
السيسي: "الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي.. و3 نصائح لمواجهة الفيروس"

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب - محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يجب على المصريين الاطمئنان؛ لأن الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي جدًا.

وأضاف السيسي، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس: قدرات الدولة تستخدم مع الأمراض الأخرى أيضا بخلاف كورونا، إحنا بنتعامل مع كورونا وغيره.

وتابع الرئيس: بالمعدلات دي رغم تناميها ده تطور طبيعي، وممكن يبقى أقل من الطبيعي أو أكتر بنسب بسيطة ودي بيعتمد على جدار تصرفاتكم وكفاءة المصريين في البلد اللي في الريف والمدن والأسواق، لو انتبهنا ومخدناش الموضوع باطمئنان وخلينا بالنا من نفسنا.

وأضاف بقوله: "بقالنا 3 أشهر بنتكلم على إزاي نحمي نفسنا، وقتها ممكن تبقى معدلات الإصابة أقل من طرح وزير التعليم، نقطة الرياضة للإنسان مهما كان سنه يزود الرياضة والأطعمة والأدوية التي تزود المناعة، والوعي علشان نفضل ماشيين في المسار اللي إحنا بنتوقعه.

واختتم الرئيس: من فضلكم حاولنا من بداية الأزمة منخوفكوش، خلينا الموضوع في حضن وزارة الصحة والأطقم الطبية هما اللي شايلين الشيلة، من فضلكم خلوا بالكم معانا لما بقول الأطقم الطبية دي ناس قاعدة ليل نهار في المواجهة وكل ما ناخد بالنا هنخفف عنهم.

الرئيس السيسي مشروع بشاير الخير الاسكندرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

وقت التكاتف.. أول تعليق من السيسي على أزمة تكليف الأطباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:السيسي: "الدولة تدير أزمة كورونا بشكل علمي.. و3 نصائح لمواجهة الفيروس"