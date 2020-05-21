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وزير التعليم العالي: "عندنا تقريبًا 71 ألف حالة كورونا وليس 14 ألفًا"

10:44 ص الخميس 21 مايو 2020
وزير التعليم العالي: "عندنا تقريبًا 71 ألف حالة كورونا وليس 14 ألفًا"

الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي

كتب - محمد نصار:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه يوجد سيناريو افتراضي لمعدلات الإصابة بفيروس "كورونا" في مصر.

وأضاف عبدالغفار، خلال افتتاح مشروع بشاير الخير 3، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "إحنا مش 14 ألف حالة، إحنا 71 ألف حالة".

وتابع وزير التعليم العالي بقوله: "نتوقع على آخر الشهر نوصل لـ100 ألف وده اللي إحنا مش شايفينه؛ لأن استحالة أي دولة توصل لجميع الحالات المصابة بها".

وأكد على وجود مواطنين مصابين دون أعراض تستدعي دخولهم إلى المستشفى، وتابع بقوله: "ده النموذج الافتراضي اللي ممكن يكون واقع وممكن يكون أكتر من كده، لكن معدل النمو هو 5.5%.. وأنا عيني على معدلات الوفاة اللي من حكمة ربنا وفضله إن نسبة الوفاة 680 منذ البداية، لو نسبنا أرقام الوفاة المعلنة وهي غير قابلة للتشكيك، النسبة عندنا 4.8%".

خالد عبد الغفار التعليم العالي بشاير الخير فيروس كورونا

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