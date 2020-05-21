كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد في مصر و7علاجات محتملة وتفاصيل الحظر في العيد
سجلت مصر ارتفاعا جديد في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بواقع 7445 إصابة جديدة و21 وفاة.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الاخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.
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كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
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13484
عدد المصابين
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3742
عدد المتعافين
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659
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
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4947841
عدد المصابين
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1936718
عدد المتعافين
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322787
عدد الوفيات
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