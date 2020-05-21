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كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد في مصر و7علاجات محتملة وتفاصيل الحظر في العيد

06:47 ص الخميس 21 مايو 2020
كورونا في 24 ساعة| ارتفاع جديد في مصر و7علاجات محتملة وتفاصيل الحظر في العيد

أرشيفية

سجلت مصر ارتفاعا جديد في معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بواقع 7445 إصابة جديدة و21 وفاة.
ويرصد "مصراوي"، أبرز الاخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم.
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