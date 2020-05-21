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متُحدث الصحة ينفي إصابة "هالة زايد" بكورونا: تمارس عملها بشكل طبيعي

04:24 ص الخميس 21 مايو 2020
متُحدث الصحة ينفي إصابة "هالة زايد" بكورونا: تمارس عملها بشكل طبيعي

وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:
نفى الدكتور خالد مجاهد، المستشار الإعلامي لوزارة الصحة، ما تردد عن الاشتباه في إصابة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بفيروس كورونا المستجد وعزلها منزلياً لمدة 14 يومًا.

وقال "مجاهد" في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن وزيرة الصحة تمارس عملها بشكل طبيعي، ولا صحة لما تردد عن الاشتباه أو إصابتها بكورونا.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، فضلًا عن 21 حالة وفاة جديدة.

وزارة الصحة فيروس كورونا هالة زايد

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