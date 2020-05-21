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اليوم.. 7 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من الإمارات والكويت

04:30 ص الخميس 21 مايو 2020
اليوم.. 7 رحلات استثنائية لإعادة العالقين من الإمارات والكويت

إعادة العالقين من الخارج

كتب- محمد عبيد:

تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الخميس، 7 رحلات جوية استثنائية إلى الإمارات والكويت لإجلاء المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن شركة مصر للطيران تسير 5 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي، 4 رحلات منها متجهة إلى دبي تعود إلى مطار أسيوط الدولي، ورحلة إلى الكويت تعود للقاهرة، بينما تسير شركة "آير كايرو" رحلتين إلي دبي تعودان لمطار أسيوط، ويتم تخصيص أماكن لعزل العالقين القادمين من الخارج لمدة 7 أيام للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وكانت سلطة الطيران المدني، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطاريات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية.

إعادة العالقين من الخارج رحلات استثنائية الإمارات وزارة الطيران المدني فيروس كورونا

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