تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة".. تعرف على الأنشطة الخدمية لـ"مستقبل وطن" في المحافظات

نظمت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالأمانة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، برئاسة المستشار أحمد فوزي، عددًا من الفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين.

يأتي ذلك فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، واستكمالًا لدوره الخدمي، لتخفيف الأعباء على عاتق المواطنين، وتفعيلا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي حياة كريمة لشعب عظيم، وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب.

الجيزة

شكلت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، فرقًا للتعقيم على الأماكن المختلفة بكافة المحافظة، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وإرشادات التوعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار الفيروس، كما قامت الأمانة بتنظيم حملة للرش والتطهير شاملة المساجد والكنائس، وبعض الجمعيات ودور المسنين والمنشآت الحيوية.

وتم توزيع أكثر من 7 آلاف كرتونة على الأقسام والمراكز خلال الفترة السابقة، بالإضافة لتوفير خضروات وفواكه بأسعار مدعمة وذلك في وراق الحضر شارع كورنيش النيل ولمدة 10 أيام، وتوزيع ألفين كمامة وقاية من فيرس كورونا على مدارس الوراق لتوفير الحماية لأهالينا نظرا لوجودهم في المدارس المختلفة لتقديم البحوث الدراسية لمدة خمسة أيام.



جنوب سيناء

شكلت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، فرق تعقيم على الأماكن المختلفة بكافة المحافظة، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وإرشادات التوعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار الفيروس، قامت االمانة بتنظيم حملة للرش والتطهير شاملة المساجد والكنائس، وبعض الجمعيات ودور المسنين والمنشآت الحيوية.

كما نظمت الأمانة بالتعاون مع أمانه شباب حزب مستقبل وطن وأعضاء الحزب بالمدينة، مبادرة "يلا نحمي مديتنا" من فيروس كورونا بمدينة رأس سدر انطلاقا من المسؤولية الوطنية تجاه أهالينا قامت مجموعة من المتطوعين من شباب وأهالي المدينة للقيام بحملة لتطهير المنشآت الحيوية والمصالح الحكومية" وكافة أنحاء المدينة.

القليوبية

شكلت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، فرق تعقيم على الأماكن المختلفة بكافة المحافظة، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وإرشادات التوعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

كما شكلت فرق عمل شبابية لتنظيم سير عملية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، في بعض الاقسام والمراكز، في الأماكن والمقرات المخصصة للصرف، والتي بدأت من خلال البنوك ومكاتب البريد والمدراس والحرص على مسافات متباعدة بين المواطنيين وبعض، وارتداء الكمامات والقفازات حفاظآ علي سلامتهم.

ووفرت خضروات وفواكه بأسعار مدعمة وذلك في حي شبرا الخيمة أول وبعض الاقسام، وتوزيع مواد غذائية وكراتين علي الأقسام والمراكز.

البحيرة

شكلت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، فرق تعقيم على الأماكن المختلفة بكافة المحافظة، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وإرشادات التوعية على المواطنين، كما قامت الأمانة بتوزيع أكثر من 35 ألف كرتونة على الأقسام والمراكز خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى تشكيل فرق عمل شبابية لتنظيم سير عملية صرف المنحة للعمالة غير المنتظمة، في بعض الأقسام والمراكز، في الأماكن والمقرات المخصصة للصرف.

الإسكندرية

شكلت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، فرق تعقيم على الأماكن المختلفة بكافة المحافظة، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة.

واحتفلت الأمانة بالاحتفال بيوم اليتيم وتوزيع بعض الهدايا، والمبالغ المالية في بعض دار الأيتام بالمحافظة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 36 ألف شنطة مستلزمات غذائية علي الأقسام والمراكز خلال الفترة السابقة.

أسيوط

وزعت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، جوائز مسابقة القرآن الكريم السنوية الأولى لحزب مستقبل وطن بأسيوط بمركز منفلوط في شهر رمضان المبارك، وتكوين فرقًا للتعقيم على الأماكن المختلفة بكافة المحافظة، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وإرشادات التوعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

سوهاج

شكلت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، بتكوين فرقًا للتعقيم على الأماكن المختلفة بكافة المحافظة، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وإرشادات التوعية على المواطنين، للوقاية من خطر انتشار الفيروس.

كما قامت الأمانة بتوزيع أكثر 36 ألف شنطة مواد غذائية على الأقسام والمراكز، وسوف يتم توزيع 15 ألف كرتونة الأسبوع القادم إحياءًا لليلة القدر.

المنيا

شكلت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، فرقًا للتعقيم على الأماكن المختلفة بكافة المحافظة، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وإرشادات التوعية على المواطنين.

ووزعت الأمانة أكثر من 35 ألف شنطة وكرتونة مواد غذائية على الأقسام والمراكز كمرحلة أولى وسيتم توزيع 50 ألف كرتونة الأسبوع المقبل كمرحلة ثانية.

أسوان

أطلقت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، مبادرة "الناس لبعضهم" تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وهي التبرع من مختلف المواطنين ومنظمات المجتمع المدني من أجل دعم الأسر الأكثر احتياجا المتضررة من الإجراءات الوقائية الاحترازية لانتشار فيروس كورونا.

كما قامت الأمانة بتكوين فريق عمل لتسجيل العمالة المتضررة من أحداث كورونا الدراجها بقواعد بيانات الوزارة للصرف بمكاتب البريد التابعة للمحافظة، بالإضافة إلى توزيع أكثر من 35 ألف شنطة وكرتونة مستلزمات غذائية على الأقسام والمراكز كمرحلة أولى.

الإسماعيلية

وزعت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية بالمحافظة، شنط وكراتين مستلزمات غذائية على الأقسام والمراكز كمرحلة أولى، وتكوين فرق للتعقيم على الأماكن المختلفة بكافة المحافظة، للمساهمة في تعقيم وتطهير الأماكن العامة، خاصة المزدحمة، وإرشادات التوعية على المواطنين.