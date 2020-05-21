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لمواجهة آثار كورونا.. ننشر تفاصيل قانون حكومي بخصم ١% من رواتب الموظفين شهريًا

12:10 ص الخميس 21 مايو 2020
لمواجهة آثار كورونا.. ننشر تفاصيل قانون حكومي بخصم ١% من رواتب الموظفين شهريًا

الدكتور مصطفى مدبولي

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونص القانون على أن يُخصم شهرياً، اعتباراً من أول يوليو 2020، لمدة 12 شهراً، نسبة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة، المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى.

كما تخصم نسبة 0.5% من صافي الدخل المُستحق من المعاش لأصحاب المعاشات، للمساهمة في مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

مجلس الوزراء التداعيات الاقتصادية فيروس كورونا رواتب الموظفين أصحاب المعاشات

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