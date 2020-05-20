أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

احتفالا بمرور 88 عامًا على إنشائها.. مصر للطيران تهنئ الفائزين بتذاكر مجانية

09:08 م الأربعاء 20 مايو 2020
احتفالا بمرور 88 عامًا على إنشائها.. مصر للطيران تهنئ الفائزين بتذاكر مجانية

مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

هنأت شركة مصر للطيران، الفائزين بتذاكر طيران مجانية صالحة لمدة عام في مسابقتها التي تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان بمناسبة الاحتفال بمرور 88 عامًا على إنشائها.

ووجهت الشركة، في بيان، اليوم الأربعاء، الشكر إلى جميع المتسابقين الذين أرسلوا إجابات قيمة من أسماء وصور لطائرات مصر للطيران وفنانين ونجوم قاموا بأدوار العاملين بمصر للطيران من ركب طائر ومهندسين وغيرهم في أعمال سينمائية ودرامية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن.

وفيما يلي أسماء الفائزين:

سارة سعيد -القاهرة- المركز الأول بـ32 فيلمًا (الجائزة تذكرتين طيران).

محمود عبدالباسط -الأقصر- المركز الثاني بـ29 فيلمًا (الجائزة تذكرتين طيران).

شيري مجدي -الإسكندرية- المركز الثالث بـ28 فيلمًا (تذكرتين طيران).

مصر للطيران شهر رمضان تذاكر مجانية

الخبر التالى:

الأوقاف تعمم منشورًا حول ضوابط صلاة العيد وتشغيل مكبرات الصوت بالمساجد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تسجّل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا على الإطلاق