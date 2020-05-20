احتفالا بمرور 88 عامًا على إنشائها.. مصر للطيران تهنئ الفائزين بتذاكر مجانية
كتب- محمد عبيد:
هنأت شركة مصر للطيران، الفائزين بتذاكر طيران مجانية صالحة لمدة عام في مسابقتها التي تم الإعلان عنها خلال شهر رمضان بمناسبة الاحتفال بمرور 88 عامًا على إنشائها.
ووجهت الشركة، في بيان، اليوم الأربعاء، الشكر إلى جميع المتسابقين الذين أرسلوا إجابات قيمة من أسماء وصور لطائرات مصر للطيران وفنانين ونجوم قاموا بأدوار العاملين بمصر للطيران من ركب طائر ومهندسين وغيرهم في أعمال سينمائية ودرامية منذ ثلاثينيات القرن الماضي وحتى الآن.
وفيما يلي أسماء الفائزين:
سارة سعيد -القاهرة- المركز الأول بـ32 فيلمًا (الجائزة تذكرتين طيران).
محمود عبدالباسط -الأقصر- المركز الثاني بـ29 فيلمًا (الجائزة تذكرتين طيران).
شيري مجدي -الإسكندرية- المركز الثالث بـ28 فيلمًا (تذكرتين طيران).
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
13484
عدد المصابين
-
3742
عدد المتعافين
-
659
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4947841
عدد المصابين
-
1936718
عدد المتعافين
-
322787
عدد الوفيات
إعلان