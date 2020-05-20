التربية العسكرية بالأزهر: بدء تلقي الأبحاث لطلاب الفرق النهائية

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، فتح باب استلام الأبحاث الخاصة بدورات ١٨-٤ و ٢-٥-٢٠٢٠ لطلاب الفرق النهائية، على الموقع الرسمي للإدارة بدءاً من اليوم ٢٠-٥، على الرابط التالي: أضغط هنا

وأعلنت إدارة التربية العسكرية، بدء التقديم لدورة ١٦-٥ للفرق النهائية فقط والخريجين عبر الرابط ذاته.