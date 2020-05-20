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التربية العسكرية بالأزهر: بدء تلقي الأبحاث لطلاب الفرق النهائية

08:53 م الأربعاء 20 مايو 2020
التربية العسكرية بالأزهر: بدء تلقي الأبحاث لطلاب الفرق النهائية

جامعة الأزهر

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، فتح باب استلام الأبحاث الخاصة بدورات ١٨-٤ و ٢-٥-٢٠٢٠ لطلاب الفرق النهائية، على الموقع الرسمي للإدارة بدءاً من اليوم ٢٠-٥، على الرابط التالي: أضغط هنا

وأعلنت إدارة التربية العسكرية، بدء التقديم لدورة ١٦-٥ للفرق النهائية فقط والخريجين عبر الرابط ذاته.

جامعة الأزهر الشريف التربية العسكرية طلاب الفرق النهائية

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