التربية العسكرية بالأزهر: بدء تلقي الأبحاث لطلاب الفرق النهائية
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت إدارة التربية العسكرية بجامعة الأزهر، فتح باب استلام الأبحاث الخاصة بدورات ١٨-٤ و ٢-٥-٢٠٢٠ لطلاب الفرق النهائية، على الموقع الرسمي للإدارة بدءاً من اليوم ٢٠-٥، على الرابط التالي: أضغط هنا
وأعلنت إدارة التربية العسكرية، بدء التقديم لدورة ١٦-٥ للفرق النهائية فقط والخريجين عبر الرابط ذاته.
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