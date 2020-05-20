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رحلة استثنائية.. مطار القاهرة يستقبل 294 عالقًا من الإمارات

08:26 م الأربعاء 20 مايو 2020
رحلة استثنائية.. مطار القاهرة يستقبل 294 عالقًا من الإمارات

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأربعاء، رحلة استثنائية سيرتها مصر للطيران، قادمة من مطار أبوظبي، على متنها نحو 294 راكبا مصريا من العالقين بدولة الإمارات، منذ تعليق الرحلات الجوية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمطار القاهرة: تم استقبال ركاب الرحلة من خلال مبنى الركاب رقم 3 بالمطار وإنهاء إجراءات وصول جميع الركاب القادمين عليها، وخضعوا للفحص الطبي من قبل إدارة الحجر الصحي بالمطار، قبل نقلهم إلى مناطق العزل التي خصصتها الدولة المصرية لقضاء 7 أيام بدلا من 14 يومًا بعد قرار وزارة الصحة المصرية، للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وسيرت وزارة الطيران المدني، اليوم الأربعاء، 3 رحلات جوية أيضا إلى دولة الإمارات العربية لإعادة العالقين هناك، على أن تعود رحلتين إلى القاهرة، ورحلة إلى مطار أسيوط الدولي.

مطار القاهرة الدولي مصر للطيران الإمارات فيروس كورونا

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