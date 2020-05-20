القوى العاملة: حل مشكلة مصريتان بالسعودية ومساعدتهن للعودة إلى أرض الوطن

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي، بالسفارة المصرية بالعاصمة الرياض، بالمملكة العربية السعودية، في مساعدة مواطنتين مصريتين في مغادرة المملكة عقب احتدام الخلاف بينهما وبين كفيلهم الذي كانا يعملن لديها.

يأتي ذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية يالخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولًا بأول، بحسب بيان وزارة القوى العاملة اليوم الأربعاء.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بحل مشكلة كل من المواطنة "سناء.ع .ع. أ" وشقيقتها المواطنة "سناء .ع .ع. أ" مع كفيلهما.

وأضاف سعد الدين، أنه بالتواصل مع الدكتور المستشار العمالي بالسفارة بالرياض أحمد رجائي للوقوف على أخر تطورات الموقف أفاد أنه بالتواصل مع الكفلين أبديا تعاونا فى حل المشكلة، واستخراج تأشيرة خروج نهائي لهما وتم حجز الطيران لهما وغادرا المملكة عائدتين إلى أرض الوطن.​