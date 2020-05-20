حدث في 8 ساعات| مصر تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا وخصم 1% من رواتب العاملين بالدولة
كتب- يوسف عفيفي:
شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، عمل الحكومة على توفير الكمامات المستدامة بأسعار مقبولة وجودة عالية، وخصم الحكومة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة اعتبارا من أول يوليو 2020، وتحويل وزارة الصحة 3 مستشفيات إلى عزل كورونا بعد زيادة الإصابات.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
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