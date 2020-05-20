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حدث في 8 ساعات| مصر تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا وخصم 1% من رواتب العاملين بالدولة

06:17 م الأربعاء 20 مايو 2020
حدث في 8 ساعات| مصر تسجل أعلى معدل إصابات بكورونا وخصم 1% من رواتب العاملين بالدولة

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، عمل الحكومة على توفير الكمامات المستدامة بأسعار مقبولة وجودة عالية، وخصم الحكومة 1% من صافي دخل العاملين في كافة قطاعات الدولة اعتبارا من أول يوليو 2020، وتحويل وزارة الصحة 3 مستشفيات إلى عزل كورونا بعد زيادة الإصابات.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تامر حسني مسرح الصوت والضوء عيد الفطر وزارة الصحة كوفيد 19 فيروس كورونا أحمد الطيب الأزهر الشريف مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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