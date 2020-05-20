القوى العاملة: تحصيل 33 ألف جنيه ومنحة خروج وعودة مستحقات مصري بالسعودية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في تسوية الخلافات العمالية بين العامل المصري "ب.أ" وكفيله "عوضه.ع.أ.ش" بالمملكة بصرف مستحقاته 8000 ريال سعودي، بما يوازي 33 ألفا و600 جنيه مصري.

وبحسب بيان اليوم، كلف الوزير مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة العامل المصري "ب.أ" مع كفيله "عوضه.ع.أ.ش"، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

وقال وليد عبدالرزاق أحمد، المستشار العمالي بجدة، إن العامل المصري "ب.أ" يعمل لدي كفيله في تربيه مواشي بمحافظة بيشة، وأصيب بكسر في الحوض والرجل اليمنى وفور وروود الشكوى للمكتب العمالي تم إعلام السفير بها، والمواطن بالمستشفى بالعناية المركزة وتم إرسال الشكوى على الفور إلى السفير.

وأوضح أنه بالتواصل مع الكفيل لحل مشكلة وديًا أبدى استعداده لسداد مستحقات العامل المصري نقداً وتسوية خروج وعودة له لتمسكه به، وبالفعل تم على الفور إصدار تأشيرة الخروج والعودة للمواطن وصرف مستحقاته البالغة 8000 ريال.