جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة

كتب- محمد عبيد:

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الجمرك بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء نويبع بقيادة العقيد محمد عبدالشافى من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة بالمخالفة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وبناءً على إخبارية مشتركة من سيد أبوخضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة مباحث ميناء نويبع بالإشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 132805 واردة من الأردن ترانزيت للمنطقة الحرة ببورسعيد البيان الجمركي رقم 32 ث ث لسنة 2020 باسم شركة ا . ا . ا والمحملة على السيارة رقم 29973/60 أردن قادمة من ميناء العقبة الأردني.

وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من أحمد بيومي، مدير مجمع الوارد، وأحمد منصور، مدير التعريفةـ وسيد أبوخضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي تبين وجود 217 طرد بها 13 طن و520 كيلو جرام أقمشة مموهة محظور دخولها للبلاد.

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات الجمركية 2 مليون و740 ألف جنيه.

وقرر حمدي الشعراوي مدير عام جمرك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 20 لسنة 2020 بمعرفة محمد عبدالخالق مدير إدارة الشئون القانونية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.