جمارك نويبع تضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة
كتب- محمد عبيد:
تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي مدير عام الجمرك بالتنسيق مع إدارة مباحث ميناء نويبع بقيادة العقيد محمد عبدالشافى من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس المموهة بالمخالفة المحظور استيرادها أو تداولها طبقًا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 151 لسنة 2015 وتعليمات وزارة الدفاع بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .
وبناءً على إخبارية مشتركة من سيد أبوخضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي وإدارة مباحث ميناء نويبع بالإشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 132805 واردة من الأردن ترانزيت للمنطقة الحرة ببورسعيد البيان الجمركي رقم 32 ث ث لسنة 2020 باسم شركة ا . ا . ا والمحملة على السيارة رقم 29973/60 أردن قادمة من ميناء العقبة الأردني.
وتم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من أحمد بيومي، مدير مجمع الوارد، وأحمد منصور، مدير التعريفةـ وسيد أبوخضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي تبين وجود 217 طرد بها 13 طن و520 كيلو جرام أقمشة مموهة محظور دخولها للبلاد.
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية والتعويضات الجمركية 2 مليون و740 ألف جنيه.
وقرر حمدي الشعراوي مدير عام جمرك نويبع إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 20 لسنة 2020 بمعرفة محمد عبدالخالق مدير إدارة الشئون القانونية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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