أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

"تعليم النواب": الاهتمام بالنابغين من طلاب الجامعات يمهد لجيل جديد من القيادات الشابة

03:56 م الأربعاء 20 مايو 2020
"تعليم النواب": الاهتمام بالنابغين من طلاب الجامعات يمهد لجيل جديد من القيادات الشابة

النائب فايز بركات

كتب- مصراوي:

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيلاء أهمية قصوى لبناء قاعدة عريضة من النابغين علميًّا من طلبة الجامعات، لصقل جيل من الكوادر الشابة يعزز من جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، مؤكدًا أن مصر غنية بالنابغين علميًّا.

وأوضح بركات أن إعداد كوادر وقيادات مؤهلة سيوفر المزيد من الفرص للشباب الطموح والقادر على التغيير ومنحهم قيادة دفة السفينة بنجاح وتميز واستثمار للعنصر البشري، رأسمال الدولة، والاستفادة منه في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء به إلى مصاف دول العالم المتقدم.

وأشار عضو لجنة التعليم بالبرلمان إلى أن الدولة تمر حاليًّا بمرحلة التمكين للشباب، وهو ما يوفر المزيد من الفرص للشباب الطموح والقادر على التغيير، ولاحظنا عدد الشباب الذي تولوا مناصب قيادية خلال العامين الأخيرين، مشيرًا إلى أن برامج إعداد القادة والنابغين بدأت يتبناها الآن معظم دول العالم.

فايز بركات لجنة التعليم بالبرلمان طلاب الجامعات

الخبر التالى:

شيخ الأزهر: أزمة كورونا تولدت عنها التجرؤ على العلماء المتخصصين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأزمة تتصاعد.. أطباء التكليف يصرون على الامتناع عن التسجيل: قرار الوزارة غير واضح