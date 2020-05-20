بعد قِصر مدة الحجر.. لجنة العالقين بـ"الوزراء" تضع آليات رد مبالغ فترات العزل

كتب- محمد عبيد:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بعقد اجتماع تنسيقي لمناقشة آلية إنهاء إجراءات خروج المصريين الموجودين في مرسى علم (لقضاء فترة الحجز الصحي قبل العودة إلى منازلهم)، ورد المبالغ المالية المستحقة لهم والمتمثلة في الفرق بين عدد الليالي الفعلية التي قضوها في الفندق، والمبلغ الإجمالي الذي تم تحصيله منهم من شركات الطيران مقابل الإقامة لمدة ١٤ يومًا، وذلك بعد تعديل مدة الحجر الصحي إلى 7 أيام

كانت لجنة العالقين المشكّلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، تلقت العديد من الاستفسارات من جانب المواطنين العائدين إلى أرض الوطن بعد إعلان القرار الصادر من وزارة الصحة والسكان بشأن تعديل مدة الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج إلى ٧ أيام فقط بدلاً من ١٤ يومًا.

وعقدت اللجنة اجتماعها بمقر الطيران المدني، بحضور ممثلي وزراء الطيران والصحة والسياحة والآثار ورئيس غرفة المنشآت الفندقية، وتم تحديد آليات وضوابط محددة للاسترداد النقدي للمبلغ المتبقي للشخص الذي استوفى مدة الحجر الصحي (٧ أيام) بدلًا من ١٤ يومًا؛ وهي قيام إدارة الفندق بإعطاء الشخص الذي استوفى مدة الحجر الصحي خطابًا مختومًا وموقعًا من إدارة الفندق بعدد الليالي التي قضاها بالفندق؛ حتى يتمكن من استرداد فرق المبالغ من شركة الطيران.

أما بالنسبة إلى ركاب مصر للطيران، فيقوم الراكب بإرسال بريد إلكتروني إلى الشركة على إيميل: sales_finance@egyptair.com، وستقوم الشركة من جانبها بإرسال وثيقة للركاب بالمبلغ المتبقي له يستطيع صرفه من أحد مكاتب مصر للطيران، أو يتوجه مباشرة إلى أحد مكاتب الشركة بالخطاب المختوم من الفندق.

وبالنسبة إلى ركاب شركة "إير كايرو"، يقوم الراكب بالدخول على موقع الشركة flyaircairo.com ثم ملء Refund Form، أو الاتصال برقم 26955555، أو التوجه إلى مقر شركة "إير كايرو" (٦ شارع الصفا، مساكن شيراتون) بالخطاب المختوم من الفندق.

وستقوم شركة الطيران (مصر للطيران أو إير كايرو) برد المبالغ المستحقة خلال ١٤ يوم عمل من تاريخ مغادرة الفندق.

كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين شركتي الطيران (مصر للطيران وإير كايرو) والفندق لتحديد مواعيد رحلات المغادرة للركاب والعمل علي إنهاء إجراءات سفرهم قبل موعد الرحلات بوقت كافٍ؛ بالتنسيق مع وزارة الصحة بعد إجراء التحاليل اللازمة.