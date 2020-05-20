نقيب المحامين يترأس لجنة "كورونا".. واقتراحات بتجهيز حجر صحي خاص بالمحامين

كتب- مصراوي:

قال رجائي عطية، نقيب المحامين، إنه نادى بمبدأ جماعية القيادة وحريص على تنفيذه، ويهتم بكل صغيرة وكبيرة تخص النقابة، ويبذل ما يستطيع لرعاية المحاماة والمحامين؛ ولكنه لا يستطيع أن يقوم وحده بكل العمل، وأنه في حاجة إلى مشاركة جميع المحامين.

جاء ذلك خلال ترؤس عطية، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة متابعة الآثار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا.

وأوضح نقيب المحامين أن المحامي إبراهيم سعودي وضع متطوعًا تصورًا متكاملًا لإدارة الأزمة الراهنة، وستناقشه اللجنة لإقرار الخطوات اللازمة، مؤكدًا: "أحتاج إلى جهد كل المحامين وأفكارهم البناءة، واللجنة مفتوحة لكل مَن يريد التطوع".

وكشف عطية عن تخصيصه خطًّا تليفونيًّا للجنة، مضيفًا: "أنتم أصحاب الاختصاص الأصيل في وضع الخطة وإجراءات التصدي والحجر والعلاج".

وأشار نقيب المحامين إلى أن عضو مجلس النقابة ماجد حنا، والمحامي هاني دردير، اقترحا تخصيص نادي المحامين بمدينة السادس من أكتوبر كحجر صحي للمحامين، فوافق على المقترح، وأبدت فرعية جنوب الجيزة موافقتها، وتواصل المحامي ثروت بخيت عضو مجلس النواب، مع الوزارة وقررت عدم ملاءمة المكان.

واستطرد عطية: "هناك اقتراحات بتخصيص عمارات النقابة بمدينة رأس البر، وعمارات النقابة بالساحل الشمالي، وشاليهات النقابة بعجيبة في محافظة مرسى مطروح، وسنتواصل مع نقباء النقابات الفرعية التابعة لهم، وعقب موافقتهم سنتواصل مع وزارة الصحة لتجهيزها واستخدامها كحجر صحي للمحامين المصابين بفيروس كورونا المستجد".