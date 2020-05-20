أول تعليق من "الأطباء" على قرار الصحة بتكليف دفعة مارس 2020

كتب - أحمد جمعة:

وصفت نقابة الأطباء، قرار وزارة الصحة الصادر أمس بخصوص تكليف الأطباء دفعة مارس ٢٠٢٠ بأنه "غامض وبدون تفاصيل".

وخاطبت نقابة الأطباء، وزارة الصحة، لإفادتها ببعض التفاصيل حتى يتسنى لها دراسته، متساءلة: هل القرار يعنى أنه سيتم تكليف من يرغب طبقاً للنظام الجديد فورا مع تكليف من يرغب للعمل بالمستشفيات لمدة سنتين ثم يحق له الالتحاق بالنظام الجديد نفسه بعد سنة، أم أنه سيتم تطبيق النظامين في نفس الوقت والنظام القديم يجمع تفاصيلهم؟

وعبرت النقابة عن ترحيبها بعقد لقاء عاجل يضم مسئولي وزارة الصحة مع ممثلين النقابة وشباب الأطباء لسرعة حل المشكلة.

كانت وزارة الصحة أعلنت تكليف الأطباء الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، طبقا لرغبتهم في أحد مسارين:

الأول: تكليف الأطباء فى أحد التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.