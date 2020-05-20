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"تامر حسني" على مسرح الصوت والضوء في أول أيام عيد الفطر

01:27 م الأربعاء 20 مايو 2020
"تامر حسني" على مسرح الصوت والضوء في أول أيام عيد الفطر

تامر حسني

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن إقامة حفل كبير للنجم الفنان تامر حسني على مسرحها بمنطقة الأهرامات، بدون جمهور مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا وللترفيه عن المواطنين في المنازل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار احتفالات الدولة بعيد الفطر المبارك والترفيه، مع اتباع الإجراءات اللازمة للوقايه من فيروس كورونا.

يبث حفل الفنان تامر حسني على قناتي ON و DMC في سهرة أول أيام عيد الفطر المبارك.

تامر حسني شركة مصر للصوت والضوء عيد الفطر

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