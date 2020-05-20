بكميات تبلغ مليونَي طن.. وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للسكر يكفي أكثر من 5 أشهر

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، إن رصيد السكر داخل البلاد يصل إلى مليون ونصف مليون طن، فضلًا عن باقي الإنتاج المتوقع هذا العام والذي يصل إلى 500 ألف طن.

وأضاف المصيلحي أن هذا الرصيد الآمن يكفي لمدة تزيد على خمسة أشهر، وهو ما يعكس وفرة المعروض من السكر بالأسواق، فضلًا عن توافره بكميات كبيرة داخل منظومة التموين بكل فروع الجملة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية، وهو ما أدى إلى ضبط الأسعار في السوق المحلية.

وشدد وزير التموين على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه السلعة الاستراتيجية، موجهًا بأهمية متابعة عمليات الصرف والسحب والإمداد من السكر، وضخ المزيد منها؛ حتى يضمن انتظام إتاحته بالأسواق.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة العليا للسكر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، برئاسة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس اللجنة، في حضور أعضاء اللجنة العليا للسكر بكامل ممثليها من القطاعين العام والخاص.

وقد استعرضت اللجنة الموقف التفصيلي للأرصدة الاستراتيجية لدي الشركات التابعة للوزارة وشركات القطاع الخاص، كما تم استعراض باقي الإنتاج المتوقع هذا العام.