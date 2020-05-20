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وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين (STEM)

12:13 م الأربعاء 20 مايو 2020
وزير التربية والتعليم يعتمد جدول امتحانات الثانوية العامة لمدارس المتفوقين (STEM)

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم ‏الفني، جدول امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس ‏المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (‏STEM‏) (الدور الأول) للعام الدراسي ‏الحالي 2019- 2020، بالمواعيد الجديدة.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات يوم 21 يونيو 2020 وتستمر حتى يوم 21 يوليو ‏‏2020.

وأكد الدكتور طارق شوقي أنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان، حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.​

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طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة مدارس المتفوقين

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