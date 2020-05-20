الإسكان: جهاز مدينة القاهرة الجديدة يسترد 40 شقة متعدى عليها
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كتب- محمد عبدالناصر:
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز مدينة القاهرة الجديدة استرد 40 وحدة سكنية متعدى عليها من قبل بعض المواطنين المخالفين بإسكان الشباب فى "التجمع الأول" خلال حملة أمنية مكبرة ضمت مختلف قطاعات الشرطة، ومسئولى الإدارات المختصة بجهاز المدينة.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أن الحملة المكبرة جاءت تحت إشراف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول وبقيادة المهندس محمد عرفات، المشرف العام على الإدارة المركزية للتنمية، والعقيد هشام مهدي، مدير أمن الجهاز بالتجمع الأول، والمهندس أحمد فراج، مدير عام التنمية بالتجمع الأول، ورئيس لجنة الإزالات المهندس اسلام عمرو وقيادات إدارات وزارة الداخلية من شرطة"التعمير، المرافق، المباحث، مباحث التعمير، الأمن العام" وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى.
وأكد استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات، تنفيذا للقانون، ومنعا للمظاهر العشوائية بالمدينة، مؤكدا أن هناك متابعة على مدار اليوم من مسئولي التجمعات والأحياء المختلفة، ويتم التعامل على الفور مع أي مخالفة.
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