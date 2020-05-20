الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة تنضم لخريجي "جنيف للسياسات الأمنية"

كتب- محمد نصار:

انتهى طلاب الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة، أمس الثلاثاء، من الجزء التدريبي الخاص بمركز جنيف للسياسات الأمنية "GCSP"، وانضموا إلى قائمة الخريجين بالمركز التي تضم قادة وتنفيذيين من جميع أنحاء العالم؛ وذلك في طريقهم لاستكمال البرنامج الذي صممته الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ بهدف بناء كوادر كفؤة للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وقيادة عجلة التنمية والاقتصاد وتحويل نمط التفكير التقليدي إلى نمط أكثر حداثة، متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة.

وراعت الأكاديمية الوطنية للتدريب في تصميم البرنامج أن تقدم ورش عمل بالشراكة مع مؤسسات تدريب دولية مثل المدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا "ENA" ومركز جنيف للسياسات الأمنية "GCSP". نُفذت الشراكة مع مركز جنيف على مرحلتين؛ الأولى كانت في شهر يناير الماضي ودرس خلالها المتدربون "برنامج مشكلات وتحديات الأمن الدولي في الوقت الراهن"، والمرحلة الثانية تمت في شهر مايو الجاري ودرس خلالها المتدربون برنامج "الأمن السيبراني والقانون الدولي".

وأشاد السفير كريستيان دوسيه، مدير مركز جنيف، بالمستوى الاستثنائي لمتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

جدير بالذكر أن البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة يهدف منذ بدايته إلى تأهيل مَن تنطبق عليهم الشروط من جميع موظفي الدولة بصورة أكثر فاعلية واحترافية من خلال الفهم المتكامل لملفات الدولة المصرية والفهم النقدي وكيفية مواجهة الأزمات والمشكلات والتعامل معها؛ ليصبح لديهم دور فعال في مسيرة التنمية بالدولة وليكونوا قادرين على مجابهة التحديات الإقليمية والدولية؛ لذلك قامت الأكاديمية الوطنية للتدريب بوضع مراحل تسجيل وتصفية شملت اختبارات لغة ومعارف عامة واختبارات سمات ومقابلات شخصية نتج عنها اجتياز 79 متدربًا من أصل آلاف قاموا بالتقديم للالتحاق بالبرنامج.