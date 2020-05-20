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"النقل": تسيير ثاني الرحلات البحرية لعبارة القاهرة لنقل المصريين بميناء ضبا السعودي

11:12 ص الأربعاء 20 مايو 2020
"النقل": تسيير ثاني الرحلات البحرية لعبارة القاهرة لنقل المصريين بميناء ضبا السعودي

ارشيفية

كتب- أحمد عبدالمنعم:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، تسيير رحلة بحرية للعبارة القاهرة، المملوكة لشركة "القاهرة للعبارات" التابعة لوزارة النقل المصرية، من ميناء سفاجا البحري؛ لنقل المصريين الموجودين بميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي؛ نظرًا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبان للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ووجه وزير النقل المهندس كامل الوزير، برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر والحجر الصحي وكل الجهات المعنية، وعقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي؛ لبحث إجراءات استقبال العائدين بدءًا من وصولهم إلى ميناء سفاجا.

وتشمل الإجراءات الحجر الصحي وإجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وإنهاء الإجراءات الجمركية، ووجود فريق الحجر الصحي بعدد كافٍ لنهو إجراءات الفحص الطبى على متن السفينة، مع توفير عدد كافٍ من ضباط الجوازات؛ لإنهاء الإجراءات في أقصر وقت ممكن ومرور العائدين من خلال بوابة تعقيم الأفراد بالميناء وتجهيز أوتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف إلى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة (الحجر الصحي)، وكذلك اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة والخاصة بتطهير وتعقيم العبارة وطاقمها والكشف على القادمين بالتنسيق مع الحجر الصحي.

رحلة بحرية عبارة القاهرة ميناء ضبا السعودي وزارة النقل

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